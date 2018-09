Talk mit krone.tv: EU-Wahl im Visier der Hacker

Steile Karriere hingelegt

Die 54-jährige Tschechin hat eine steile Polit-Karriere hingelegt: 2006 saß Jourova wegen falscher Bestechungsvorwürfe 33 Tage in Haft, erst nach ihrer Freilassung absolvierte sie ihr Jus-Studium. „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und werden alles tun, um faire und freie Wahlen in Europa zu gewährleisten“, erklärt die Kommissarin anlässlich ihres „Krone“-Besuchs am Dienstag.