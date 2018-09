Schreck! Padel-Tennis-Spieler donnert in Glaswand

Schreck-Moment bei einem Padel-Tennis-Spiel in Portugal: Im Bestreben einen Ball „auszugraben“, donnert Paquito Navarro mit vollem Karacho in die Glasscheibe hinter ihm. Diese zerbricht sofort (alles zu sehen im Video oben). Navarro wird ins Spital gebracht, kann dieses aber bald verlassen - alles halb so wild. Gott sei Dank!