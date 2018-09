Diese drei Alt-Stadträte haben gut lachen!

Ex-Finanzstadträtin Renate Brauner

... häufte einen Milliarden-Schuldenberg an und verabschiedete sich, bevor Michael Ludwig kam, in einen für sie geschaffenen Fantasiejob: Bevollmächtigte der Stadt Wien für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft. Liebe Leser, Sie wissen nicht, was das sein soll? Keine Sorge, das weiß niemand so recht.