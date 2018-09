ManUnited-Star schießt öffentlich gegen Mourinho

Der frischgebackene Weltmeister war mit der Taktik von Mourinho gar nicht einverstanden. „Wenn wir zuhause spielen, sollten wir angreifen, angreifen, angreifen“, so Pogba gegenüber dem „Mirror“. „Wir sollten angreifen und pressen wie wir es in der vergangenen Saison gegen Tottenham, Liverpool, Chelsea und Arsenal gemacht haben. Wenn wir so spielen, ist es einfacher für uns.“