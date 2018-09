Unbekannter rammte zwei Pkw auf Süd: Fahrerflucht

Der Lenker war in einem grün lackierten Mercedes älteren Baujahrs auf der Südautobahn in Richtung Klagenfurt unterwegs. Bei Velden fuhr er dem Wagen eines 27-Jährigen, der auf der Überholspur mit den erlaubten 100 km/h unterwegs war, von hinten auf. Das Auto des Klagenfurters geriet ins Schleudern und krachte gegen die Leitschiene. Der Mann wurde verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.