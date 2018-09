„Zentralisierung der Kassen ist der falsche Weg“

„Krone“: Was ist so schlecht daran?

Niedermoser: Einerseits die finanzielle Unsicherheit: Da fließt dann das ganze Geld nach Wien und nicht alles mehr zurück. Wenn Oberösterreich wirklich 340 Millionen Euro im Jahr vorenthalten werden sollten, ist unsere Gesundheitsversorgung am Boden. Das werden auch die Patienten dann wirklich spüren.