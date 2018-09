Herbst-Orkan schüttelte Österreich kräftig durch

Bäume in Salzburg umgestürzt

In Salzburg traf der Sturm um Punkt 22 Uhr ein. Schäden hinterließen die heftige Böen u.a. im Flachgau. In Oberndorf, Seekirchen und Hof stürzten Bäume um. In Eugendorf und Michaelbeuern sicherten die Helfer Bauzäune und sammelten herumwirbelnde Teile ein. Insgesamt meldeten die Feuerwehren neun Einsätze. In Nußdorf am Haunsberg begann ein Strommast zu brennen. Dort war eine Leitung auf den Träger des Masten gefallen und setzte diesen in Brand. 25 Feuerwehrleute hatten das Feuer rasch gelöscht.