Harter Kampf gegen illegale Bettlerlager in Linz

„Die illegalen Bettlerlager gehören leider mittlerweile fast zum Alltag, nun scheint aber eine Lösung in Sicht“, meint in diesem Zusammenhang der freiheitliche Gemeinderat Manfred Gabriel. Er bezieht sich dabei auf die aktuelle Situation nahe dem Eisenbahner-Kleingartenverein „Sektion 7“ an der Sankt-Peter-Straße sowie im Bereich Boschweg und Aigengutstraße in Linz.