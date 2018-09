Boney M.-Sängerin Marcia Barrett blickt zurück

Angefangen von „Daddy Cool“ bis hin zu „Mary’s Boy Child“ feierte die Band sieben Nummer-eins-Singles in Serie und brachte nicht nur die Fans im deutschsprachigen Raum, sondern auch zunehmend in England zur Verzückung. Barrett referiert im Buch schonungslos und ehrlich vom raketenhaften Aufstieg in ungeahnte Karrieresphären. Musste sie sich als Kind in den Vororten von Kingston noch mit körperlicher Arbeit und Angst vor sexuellem Missbrauch durch die Armenviertel schlagen, fand sie sich mit Boney M. zu Beginn ihrer 30er plötzlich in einem dekadenten Nebel aus Hotelsuiten, teurem Champagner, Designerkleider und First-Class-Tickets wieder. Unermüdlich betont sie in ihrer Rückschau dabei die aufrecht erhaltene Bescheidenheit, die aber stets von der freimütigen Liebe für Luxusartikel und einem privaten Haus mit Meerzugang in Florida konterkariert wird. Widersprüchlichkeiten finden sich in „Immer weiter“ aber nur marginal, denn wo viel Sonne scheint, da fällt auch einiges an Schatten. Den Teil um die Karriere- und Finanzstreitereien mit Farian, der seiner Band über Jahre keine Sekunde Freizeit gönnte, aber angeblich den Großteil der Einnahmen für sich einstrich, lässt Barrett ebenso flach ausfallen wie die durchaus vorhandenen, aber nicht überbordenden Animositäten innerhalb des Bandcamps.