Freundin erdrosselt: Verdächtige in Psychiatrie

„Ich mixte Medikamenten-Cocktail“

Am Vormittag des 14. September wurde sie aus dem Wiener AKH entlassen, kurz darauf checkten sie und Sarah in dem Hotel ein, den Abend verbrachten die beiden in Lokalen. Als sie spätnachts in ihre Suite zurückkehrten, kam es zu einem Streit. „Um uns zu beruhigen“, so Jenni, „mixte ich uns einen Medikamenten-Cocktail.“ Kurz darauf geschah die Wahnsinnstat.