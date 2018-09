Tod von „Box Qutie“ überschattet Pferdesport-WM!

Die Reit-Weltmeisterschaften in den USA werden vom Tod eines Pferdes überschattet! Das schwedische Vielseitigkeitspferd Box Qutie musste nach Angaben der Veranstalter am Mittwoch eingeschläfert werden. Bei dem von der Schwedin Anna Freskgard gerittenen Vierbeiner wurde ein sogenanntes Weichteilproblem diagnostiziert, hieß es in einer Mitteilung. Das Pferd war am Samstag nach dem Geländeritt im Ziel lahm angekommen und in eine Klinik gebracht worden. Nach den Regeln des Weltverbandes FEI wird nun eine Obduktion durchgeführt. Nur führen diese Untersuchungen meistens zu nichts…