Internetstars sorgen bei Jugend für Kreischalarm

Die Stars der Millennials sind angesagter denn je und werden auch am Samstag in Eisenstadt für Aufsehen sorgen. „Die Influencer schaffen, was klassischen Werbeunternehmen oft nicht gelingt. Sie holen die begehrte junge Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab - und zwar auf Augenhöhe“, so Sandra Thier, Gründerin des YouTube-Netzwerks „diego5“. Mit 3,2 Millionen Abonnenten und mehr als 280 Millionen Video-Aufrufen wächst die Plattform mit ihren 80 „Web-Influencern“ weiterhin rasant und baut somit das größte Influencer-Netzwerk Österreichs weiter aus. Thier: „Wir freuen uns über den großen Anstieg. Der Andrang auf Webstars ist enorm - vor allem wird die Zahl der Fans immer größer.“ Der erfolgreichste Videospiel-Gamer „Chaosflo44“ freut sich bereits auf Österreich. „Ich bin schon wieder gespannt auf die Fragen“, schwärmt der 18-jährige Gamer.