Linzer Stadtchef Mitverursacher der Aktenaffäre

Erste Reaktion von Vizebürgermeisterin Hörzing

Die vielen Kritikpunkte und die diversen Ungereimtheiten im Prüfbericht (bzw. aufgrund des ersten Eindrucks des Inhalts) wird Stadtchef Luger in seiner formellen Stellungnahme zum Prüfbericht beleuchten. Kern dieser Stellungnahme wird eine Chronologie seines Handelns sein, die er bereits einmal vor dem Kontrollausschuss in Lnz vorgertragen hat. Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ), an die Luger die Aufarbeitung der Aktenaffäre abgetreten hat, reagierte am Donnerstagnachmittag vorerst einmal so: „Durch den Rechnungshofbericht wurden die bereits im (Linzer) Kontrollamtsbericht festgestellten Mängel weitgehend bestätigt. Im Hinblick auf die Kompetenz des Rechnungshofes wurde nicht die Verantwortung einzelner handelnder Personen geprüft, sondern lediglich das Verwaltungshandeln, sodass aus diesem Bericht die Verantwortung einzelner politischer Entscheidungsträger nicht abzuleiten ist.“ Luger hat für die Stellungnahme an den Rechnungshof nun drei Monate Zeit. Auch die Landesregierung als Auftraggeber der Rechnungshofprüfung kann eine Stellungnahme zum Prüfergebnis abgeben.