Hirscher: „Habe bestes Ich noch nicht erreicht“

Im Vorjahr trübte Hirschers finale Saisonvorbereitung noch eine Knöchelverletzung. Heuer hat er vor dem Weltcupauftakt in Sölden am 28. Oktober bereits sechs „sehr gute“ Tage am Gletscher hinter sich. Dass er zehn gute Tage Schneetraining brauche, „um halbwegs an das alte Niveau heranzukommen“, könnte auch als Ansage an die Konkurrenz gedeutet werden. Er müsse aber auch ständig besser werden. „Die anderen ziehen immer nach. Es ist die Kunst, wieder ein Stück nachzulegen.“