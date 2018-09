Wespenschwarm fiel über 45 Schüler und Lehrer her

Horrorwanderung für eine Wiener Schulgruppe und deren Lehrer in Bad Zell im oberösterreichischen Bezirk Freistadt: Während eines abendlichen Ausflugs fiel plötzlich ein Wespenschwarm über die Gäste her. Diese waren in einem Bauernhof untergebracht und unternahmen am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen Fußmarsch. Dabei dürfte einer der Schüler in ein Nest von Erdwespen gestiegen sein, worauf der Schwarm über die ganze Gruppe herfiel.