Ernie und Bert doch nicht schwul!

Drehbücher an Beziehung angelehnt

Saltzman, der 1984 zur „Sesamstraße“ kam, hatte zuvor gesagt, die zwei Figuren seien in seinen Drehbüchern an seine eigene Beziehung mit Glassman angelehnt gewesen. Die beiden waren mehr als 20 Jahre und bis zum Tod Glassmans im Jahr 2003 ein Paar. Bekannte hätten die beiden Männer auch „Ernie und Bert“ genannt.