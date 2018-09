Reifenplatzer verursacht 10-Kilometer-Stau auf A2

Bei einem Zusammenstoß von zwei Lkw und einem Pkw auf der Südautobahn in Niederösterreich sind am Dienstagnachmittag alle drei Lenker leicht verletzt worden. Das Kraftfahrzeug eines 59-Jährigen war aufgrund eines Reifenplatzers in Richtung Mittelleitwand gezogen. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu kilometerlangen Staus.