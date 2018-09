Bürgermeister als Feuerwehrmann rettet Frau (93)

In der Nacht auf Mittwoch um 3.30 Uhr früh bemerkte eine 93-Jährige, auf einer Couch schlafende Hausbewohnerin dass es in ihrer Wohnküche in Helpfau-Uttendorf brannte. Sie versuchte noch das Feuer mit einer Decke zu ersticken, was ihr aber nicht gelang. Anschließend begab sie sich unter Zuhilfenahme einer Gehhilfe ins Vorhaus und drückte den Personenruf Alarm auf ihrem Handgelenk, welcher eine im ersten Stock des Hauses wohnende 53-jährige Pflegerin aus Rumänien alarmierte. Diese verständigte umgehend die Polizei.