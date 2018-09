Pándi-Kommentar: Kerns letztes Manöver

Christian Kern hatte die Lust an der Innenpolitik verloren. Nicht erst am Dienstag, sondern schon am Abend der Nationalratswahl am 15. Oktober des vergangenen Jahres. Kern wollte Kanzler sein. In der Rolle des Oppositionellen hat er sich nie zurechtgefunden. Als Gewicht gegen die rechtskonservative Regierung hat Kern sich nun gewogen und für zu leicht befunden.