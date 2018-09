Italiener mit 44 Kilo Steinpilzen erwischt

Der nächste Schwammerlräuber ist Kärntner Beamten ins Netz gegangen. Nach dem letzten Aufgriff, bei dem, wie berichtet, vor ein paar Tagen in einem italienischen Auto 135 Kilo Steinpilze gefunden und beschlagnahmt worden waren (Foto), sind es am Dienstag 44 Kilo Steinpilze gewesen, die ein Italiener in seine Heimat verfrachten wollte. Der 51-Jährige ist aus Treviso und wurde von der Polizei am Grenzübergang Nassfeld erwischt. Er hatte Pech gehabt, denn aufgrund des EU-Gipfels in Salzburg, wird - wie angekündigt - streng kontrolliert. Die Schwammerln wurden beschlagnahmt und der Italiener mittels Bußgeld abgestraft.