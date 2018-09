Kurzzeitkanzler: Arbeiterkind im Slimfit-Anzug

Nach Sturz von Faymann an der Parteispitze

Stylisches Büro, Empfänge in Slimfit-Anzügen, Top-Gehalt, Eigentumswohnung - Christian Kern lernt den Luxus und die Macht kennen, doch da geht noch mehr: Nach dem Sturz von Bundeskanzler Werner Faymann steht er an der Spitze der Partei und des Staates. In seiner Antrittsrede (siehe Video) am 17. Mai 2016 wettert er gegen die „Machtversessenheit und Zukunftsvergessenheit.“ Aber nicht alle glauben an den ÖBB-Messias. Doris Bures, damals Erste Nationalratspräsidentin, meinte schon vor seiner Bestellung: „Kern selbst weiß auch, dass er ein guter Bahnmanager ist und das andere nicht so gut kann.“