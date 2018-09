Todesfall in Feldkirchen: Obduktion angeordnet

Heuer mehr Drogentote als 2017

Erst gestern, Montag, hatte eine Frau in Gallizien ihre Nachbarin (44) tot aufgefunden. Bei ihr handelt es sich um das 17. Drogenopfer in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr gab es in Kärnten insgesamt zwölf Fälle, bei denen Menschen an den Folgen von Drogenkonsum gestorben sind. Heuer passierten allein im August vier Todesfälle in Zusammenhang mit Drogen.