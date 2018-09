Tochter zum Plündern in Spielzeugautomat geschickt

„Zwei Leute kamen herein und ich hörte sie sagen: ‘Das ist so unsicher.‘ Also ging ich nach draußen und alles, was ich sah, war der Kopf des Kleinkindes, der aus der Vorderseite der Maschine hervorlugte“, schilderte die Kellnerin eines benachbarten Restaurants gegenüber der Website „Union Leader“. Sie alarmierte daraufhin den Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums, doch der Vater und seine zwei Töchter waren bei dessen Eintreffen bereits verschwunden.