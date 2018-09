Causa Gusenbauer: „Kern muss Konsequenzen ziehen“

Die Causa rund um die umstrittenen Lobbying-Tätigkeiten von Alfred Gusenbauer für die Ukraine hat nun auch die heimische Innenpolitik erreicht. So forderte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer SPÖ-Parteichef Christian Kern auf, „Konsequenzen zu ziehen“. Gusenbauer müsse seine Mitgliedschaft in der SPÖ sofort ruhend stellen, „um Schaden am Ruf Österreichs abzuwenden“. Sollte sich der Verdacht gegen den Ex-Kanzler bestätigen, müsse er laut Nehammer unverzüglich aus der Partei ausgeschlossen werden.