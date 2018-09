100 Tote bei Überschwemmungen in Nigeria

Bei heftigen Überschwemmungen in großen Teilen von Nigeria sind rund 100 Menschen getötet worden. Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen kam es zu verheerenden Überflutungen in zehn Bundesstaaten im Zentrum und im Süden des Landes. Es handelt sich um die schlimmsten Verwüstungen in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas seit 2012.