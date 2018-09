Ebenseer Hallenbad steht das Wasser bis zum Hals

Als langjährige Abgangsgemeinde mit wirtschaftlichen Problemen beschreibt der Landesrechnungshof Ebensee in seinem neuesten Bericht. Ein großer Klotz am Bein der Gemeinde wäre das Hallenbad. „Aufgrund des baulichen Zustands und aus ökonomischen Gründen empfiehlt der Landesrechnungshof, das Hallenbad so rasch wie möglich zu schließen“, steht da. Der Betrieb verursacht jährlich einen Abgang zwischen 150.000 und 200.000 €. Die Auslastung sei gering, vor allem an den Wochenenden. Während der Woche würden Schüler für Frequenz sorgen, wie Ortschef Markus Siller bestätigt. Für ihn ist das Bad ein „Oldtimer, bei dem jederzeit ein Motorschaden auftreten kann“ - was ihm Sorge bereitet.