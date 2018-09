Fliesen, Teller und Fabelwesen auf Auftrag

Ich wurde in der Wüste Gobi in der Mongolei geboren, als meine Eltern - beide Geologen - gerade auf einer Expedition für die damalige Sowjetunion waren“, erzählt Mascha Kosareva. Sie wuchs im Nordkaukasus auf. Obwohl der Sowjetkommunismus eine schwierige Zeit war, erhielt sie eine gute Ausbildung: „Ich besuchte eine Kunstschule, zeichnete viel, lernte die Darstellung der Perspektive.“ In Moskau folgte ein Keramikstudium.