Arnie und Andi als Stars beim Aufsteirern in Graz

Arnie shoppte Haferlschuhe in Graz

Arnie nutzte eine Drehpause in Budapest für einen Abstecher in seine Heimat. Wie lange er noch bleiben wird, ist unklar. Am Montag war er jedenfalls in der Grazer Schmiedgasse in einem Trachtengeschäft Haferlschuhe Größe 47 einkaufen. Laut Schwarzeneggers Jugendfreund Peter Urdl war ein mehrere Tage dauernder Aufenthalt in Graz gar nicht geplant, weshalb die Garderobe des Hollywoodstars auch keine Trachtenkleidung beinhaltete.