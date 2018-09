Geismayr und Kollmann-Forstner holen WM-Silber!

Daniel Geismayr hat hauchdünn den Weltmeistertitel bei der Mountainbike-Marathon-WM in Auronzo di Cadore verpasst. Der 29-jährige Vorarlberger kam am Samstag nach 102 Kilometern (4.200 Höhenmeter) im Sprint 1,8 Sekunden hinter dem Brasilianer Henrique Avancini ins Ziel. Nach Rang drei im vergangenen Jahr schaffte er also wieder den Sprung auf das Podest.