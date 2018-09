Abschiebungen: Beinahe die Hälfte ist vorbestraft

Großeinsatz nach Brand in Polizeianhaltezentrum

„Tief betroffen“ zeigte sich der Innenminister am Samstag, einige Stunden nach überaus dramatischen Szenen, die sich im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel abgespielt hatten. Wie mehrfach berichtet, hatten sechs Schubhäftlinge - fünf Afghanen sowie ein Iraner - am späten Freitagabend in einer Zelle im ersten Stock des Gebäudes Matratzen sowie Bettwäsche in Brand gesteckt - die Folgen waren verheerend. Die Männer wurden bei dem Feuer schwerst verletzt, befinden sich mitterweile außer Lebensgefahr. Die starke Qualmentwicklung hatte zudem eine Teilevakuierung des Polizeianhaltezentrums zur Folge, bei 14 weiteren Insassen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, auch drei Polizisten wurden durch den giftigen Qualm verletzt.