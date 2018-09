Geld für Krisen-Pflegeeltern wird nicht gekürzt

SPÖ fordert ausreichende Unterstützung

Am Freitag hatte sich SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler empört gezeigt, von einem Skandal gesprochen und ausreichende Unterstützung der Pflege-Mamas gefordert. Die Politik der Familienministerin sei unsozial, unmenschlich und realitätsfern, so die rote Nationalratsabgeordnete. „Krisen-Pflegeeltern betreuen meist sehr kleine Kinder und verzichten aufgrund der hohen Verantwortung und intensiven Betreuungstätigkeit auf eigene berufliche Tätigkeit“, so Sandler, daher müssten diese Menschen finanziell ausreichend unterstützt werden.