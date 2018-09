Ministerium strich Geld für Krisen-Pflegemütter

SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler zeigt sich empört und spricht von einer Politik, die „auf dem Rücken der Schwächsten“ ausgetragen werde. Die Politik der Familienministerin sei unsozial, unmenschlich und realitätsfern. „Krisenpflegeeltern leisten äußerst wertvolle Arbeit für Babys, Kleinkinder und Kinder in Notsituationen. Diesen wahren Leistungsträgerinnen will das Familienministerium nun das Kinderbetreuungsgeld streichen“, so die rote Nationalratsabgeordnete.