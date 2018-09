Vergesslichkeit bringt Kranke in Not

Zweimal an einem Tag rückten in Ternberg Suchtrupps aus, konnten einen Altenheimbewohner (83) und eine demente Frau (88) rechtzeitig finden (siehe Interview). Die Suchaktionen reihten sich in eine Reihe ähnlicher Fälle in letzter Zeit in Oberösterreich ein: Eine demente 64-Jährige wanderte vom Zoo Schmiding nach Krenglbach, wo sie Einsatzkräfte unversehrt aufgriffen. Die Nacht im Freien verbrachte ein 79-Jähriger in Wallern/T., nachdem er nicht mehr in sein Heim zurückgefunden hatte. Und ebenfalls aus dem Altenheim war eine 89-jährige Demente aus Hörsching vermisst, die nach einem Sturz in einem Feld gefunden wurde.