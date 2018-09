Österreicherinnen auf türkischem Airport verhaftet

Immer mehr Landsleute werden anscheinend willkürlich in der Türkei an der Ausreise gehindert und festgenommen. Nach dem steirischen Journalisten Max Zirngast, der auf seine Haftprüfung wartet, klickten nun für zwei Oberösterreicherinnen - unter ihnen eine Schlaganfallpatientin - die Handschellen. Vorwurf: Mitgliedschaft bei der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.