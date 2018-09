Dutzende Menschen mit Auto niedergerast: Elf Tote

Blutbad in China: Ein Mann ist am Mittwoch mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat auf einem belebten Platz mit seinem Geländewagen Dutzende Personen niedergemäht. Elf Menschen starben, 44 weitere wurden verletzt. Der Angreifer stach Augenzeugen zufolge auch mit einem Messer auf Opfer ein.