Glück der Menschen auf weltweitem Tiefstand

Menschen in Paraguay am glücklichsten

Aber auch in reicheren Ländern ist die Bevölkerung vermehrt gestresst. Ungefähr die Hälfte der befragten Amerikaner sagten, sie seien gestresst, etwa derselbe Anteil wie bei den Befragten in der Zentralafrikanischen Republik. Die Liste der glücklichsten Länder führt Paraguay an.