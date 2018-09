Von 1111 Terror-Opfern fehlt bis heute jede Spur

Der Anschlag auf das World Trade Center in New York City hat sich am Dienstag zum 17. Mal gejährt. Auch fast zwei Jahrzehnte nach der Tragödie ist der Vorfall für Forensiker noch immer nicht abgeschlossen: Eine große Anzahl der sterblichen Überreste, die in den Trümmern gefunden wurden, konnte noch nicht identifiziert werden. Von 1111 Todesopfern fehlt bis heute jede Spur.