Bürgerwehr in Slowenien: Anführer ist wieder frei

Am Dienstag vergangener Woche schwor die rechtsextreme paramilitärische slowenische Bürgerwehr „Stajerska varda“ der Untersteiermark „Treue bis ins Grab“, am Donnerstag wurde ihr Anführer Andrej Sisko festgenommen und nach drei Tagen hinter Gittern am späten Sonntagabend wieder freigelassen. Aus „Mangel an Beweisen“ für kriminelle Handlungen Siskos, wie es in der Begründung des Untersuchungsrichters in Maribor hieß.