Kostenlose Warnwesten für unsere Erstklassler

Auch Familienreferent LH-Vize Manfred Haimbuchner, Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner und Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek engagieren sich für Sicherheit am Schulweg: Unter dem Motto „Sichtbar sicherer“ werden in den ersten Schulwochen allen heimischen Erstklasslern insgesamt 17.500 Kinderwarnwesten kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Westen werden im Rahmen der Verkehrserziehungstage durch die Polizei in den Volksschulen direkt an die Kinder verteilt.