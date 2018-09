Micky Maus: Der mächtigste Nager der Welt wird 90!

Eigentlich war sie nur ein flüchtig umgewandelter Hase namens Mortimer. Heute ist sie so etwas wie die Herrscherin der Welt, deren große Ohren wie eine Krone scheinen: Micky Maus hat es von einer rasch erfundenen Figur zum Symbol eines Milliardenkonzerns, ja einer ganzen Kultur gebracht. Ob man sie hasst oder liebt, in kaum einem Land kommt man an der mächtigen Maus vorbei. Jetzt wird sie 90.