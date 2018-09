Wildwest-Szenen: Polizei stellt Pistolen-Trio

Drei junge Männer, die am Samstagnachmittag in Oberösterreich auf offener Straße mit Softguns herumhantierten, haben einen Polizeieinsatz ausgelöst. „Die Waffen runter. Ganz langsam!“, lautete dann die energische Aufforderung der alarmierten Polizisten. Für die drei Mühlviertler (19, 22, 23) war es der Schreck ihres Lebens, als sie in die Läufe von echten Polizeiwaffen schauten. Gegen das Trio wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.