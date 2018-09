Bei der „Parade“ am Samstag rollten 10.000 Harleys

Zum Höhepunkt der „European Bike Week“ rollten am Samstag gut 10.000 Harley Davidson vom Faaker See über Villach zum Ossiacher See, Tausende Zuschauer säumten die Route. Die Harley-Woche, in der etwa 120.000 Motorradfreunde gefeiert hatten, verlief, was Polizeieinsätze betrifft, sehr ruhig: Fünf „Schein“-Abnahmen wegen Alkoholisierung, knapp 100 Strafmandate für Tempobolzer und „nur“ fünf Verletzte bei zum Glück leichteren Unfällen.