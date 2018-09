Bundesregierung: Zufriedenheit erstmals gesunken

Die Zufriedenheit mit der Regierung ist erstmals gesunken, so die aktuelle „Unique Research“-Umfrage. Die Gruppen der Fans und der Gegner der Koalition sind nun in etwa gleich groß. In der Kanzlerfrage hingegen liegt Sebastian Kurz (ÖVP) weiterhin vorn - mit großem Abstand zu SPÖ-Chef Christian Kern.