Kickl nennt Opposition „Verschwörungstheoretiker“

„Bürger an der Nase herumgeführt“

Die Opposition beruhigte das keineswegs. NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper meinte, Kickl habe seit der umstrittenen Hausdurchsuchung mehrmals Unwahrheiten verbreitet und die Bürger an der Nase herumgeführt. Peter Pilz von der Liste Pilz warnte wiederum, würde Österreich aus dem „Berner Club“ geworfen, „dann sind wir in der Bekämpfung des Terrorismus blind und taub“. Jeder Tag mehr, den sich Kickl im Amt befinde, schade dem BVT. Pilz brachte denn auch einen gemeinsamen Misstrauensantrag gegen den Innenminister ein, der allerdings am Ende der Sitzung erwartungsgemäß von den Regierungsparteien abgeschmettert wurde.