Großeinsatz: 52 Ferkel überlebten Feuer nicht

Tenne in zehn Minuten in Vollbrand

Eine Tenne, in der Stroh und Heu gelagert waren, ging in Flammen auf. „Innerhalb von zehn Minuten stand sie in Vollbrand!“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt. Die Tenne wurde vom Feuer zur Gänze vernichtet. Der größte Teil des südlichen Wirtschaftsgebäudes wurde ebenfalls schwer beschädigt - dieser dient als Stallgebäude für die Schweinezucht. 50 Zuchtsauen, zwei Eber und etwa 450 Ferkel waren darin unterhgebracht.