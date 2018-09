Wieder Sex-Beichte von Kevin Trapps Verlobter

Immerhin: Schon Anfang des Jahres hatte Goulart ganz offen berichtet, wie oft sie mit Trapp Sex hat. „Wir lieben uns reichlich“, sagte sie in einem Interview mit Mazzafera, „vier-, fünfmal pro Woche. Aber wenn das Team wichtige Spiele verliert, kann ich noch so attraktiv, wunderschön, durchtrainiert, mit Absätzen oder in Unterwäsche sein. Es gibt an diesen Tagen einfach keinen Sex.“