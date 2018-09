Rossi-Marquez-Versöhnung? MotoGP-Fahrer beim Papst

Streit beigelegt?

Sein Streit mit Marquez könnte bald beigelegt sein, der Mann aus Cervera äußerte sich im Interview mit dem spanischen Sender TV8 zum Konflikt: „Mit Vale habe ich keine Probleme, aber man hat gesehen, was in Argentinien passiert ist. Mir gefällt es nicht, das viele Fans ihn auf dem Podium auspfeifen, ich sage an meinen Anhang, ‘bitte, macht das nicht.‘“