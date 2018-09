Halbes Steirermadl und Japan schreiben Geschichte!

Djokivic-Nishikori kommt

Bei den Herren hat es der einstige Finalist Kei Nishikori zum dritten Mal in das Halbfinale bei den US Open der Tennisprofis geschafft. Der Japaner schlug am Mittwoch in New York nach mehr als vier Stunden Spielzeit Marin Cilic und revanchierte sich damit für die Endspiel-Niederlage gegen den Kroaten vor vier Jahren an gleicher Stelle.Nach 4:08 Stunden siegte Nishikori 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Dabei vergab er zunächst eine 4:1-Führung im letzten Satz.