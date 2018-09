Gummigeschosse gegen Wölfe im Mühlviertel erlaubt

Schießen - wenn auch nur mit Gummigeschossen - dürfen Jäger ab sofort auf den geschützten Wolf. Aber nur in Liebenau im oberösterreichischen Mühlviertel - eine Grenzgemeinde zum Waldviertel, wo in Karlstift jetzt fünf Wölfe in eine Fotofalle tappten: der Beweis für ein zweites Rudel außerhalb des Truppenübungsplatzes Allentsteig.