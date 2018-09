Wird die „Riedenburg“ noch etwas schöner?

Kasernen in den Städten? Ob in Wien oder in Maxglan und in der Riedenburg: Kasernenverkauf war plötzlich ein Lieblingsthema der Finanzminister. Eine Firma im Besitz des Bundes sollte dem Meistbietenden den Zuschlag geben. Doch die Stadt Salzburg war vif: Sie beschloss eine Flächenwidmung, wonach auf dem Grundstück vor allem geförderter Mietwohnungsbau notwendig war.